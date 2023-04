Champions League: «Neuer hätte ihn gehalten» – TV-Aussage über Sommer sorgt für Wirbel

Es ist der Anfang des Münchner Untergangs in Manchester: In der 27. Minuten lässt ManCity-Mittelfeldspieler Rodri Bayerns Musiala mit einem einfachen Haken stehen und zieht aus rund 20 Metern ab. Torwart Yann Sommer macht sich lang, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Es ist das 1:0 für die fulminant aufspielenden Gastgeber.

Am Ende wird es ein 3:0 für Manchester City , das damit bereits nach dem Hinspiel mit einem Bein im Halbfinale steht. Doch anstatt den über weite Strecken desaströsen Auftritt der Bayern-Abwehr rund um den bemitleidenswerten Upamecano zu thematisieren, steht in den deutschen Medien vor allem ein Mann im Fokus: Yann Sommer.

Fans finden Diskussion respektlos

Schon in der Halbzeitpause hakte Amazon-Prime-Kommentator Jonas Friedrich bei Experte Benedikt Höwedes nach. «Wäre Manuel Neuer an den Ball rangekommen?», wollte er vom ehemaligen Nationalspieler wissen. Höwedes: «Es ist immer schwierig.» Er selber halte sehr viel von Neuer, da er lange mit ihm zusammengespielt habe. «Vielleicht fehlen da Yann Sommer am Ende zwei, drei Zentimeter. Aber es ist müßig zu beantworten, ob er (Neuer) den noch gehalten hätte.»