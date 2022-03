Ballon d'Or : Neuer: «Ich wusste, dass es schwer wird»

Nicht wenige Experten hatten Manuel Neuer den Gewinn des Ballon d'Or zugetraut. Doch der Weltmeister-Torwart aus Deutschland blieb chancenlos.

«Es wäre an der Zeit, einem Torwart diese Ehre zu geben», sagte beispielsweise Ottmar Hitzfeld. «Neuer hat das Spiel auf seiner Position in eine andere Dimension gehoben.» Die Trainerlegende durfte an seinem 66. Geburtstag die Trophäe für den Trainer des Jahres an den Deutschen Weltmeister-Trainer Joachim Löw übergeben. Neuer ging neben Cristiano Ronaldo (Ballon d'Or 2008, 2013, 2014) und Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012) leer aus.