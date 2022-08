Rheinland-Pfalz : Neuer internationaler Wettbewerb für Mittelrheinbrücke

Golden Gate Bridge als prominentes Vorbild

Minister Lewentz sagte am Montag in St. Goarshausen, zu Orten mit besonders ästhetischen Brückenbauwerken kämen manche Touristen auch nur, «um die Brücke zu sehen». Als Beispiel nannte er die weltberühmte Golden Gate Bridge von San Francisco. Auch das Mittelrheintal solle «möglicherweise sogar einen Hingucker» bekommen.

Dem Minister zufolge ist der Wettbewerb «in den nächsten Jahren» geplant. Die Unesco solle in die Brückenplanung im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal bei St. Goarshausen und St. Goar eng eingebunden werden - die Kulturlandschaft Dresdner Elbtal verlor einst wegen eines Brückenbaus ihren Welterbetitel. Auch die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) betonte in St. Goarshausen, «gerade in so einer wunderschönen Region» müsse die Ästhetik einer Brücke im Vordergrund stehen.