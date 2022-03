Thomas Gottschalk : Neuer Job als Kino-Bösewicht

Für den Kinofilm «Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss» wird Thomas Gottschalk zum Bösewicht.

«Im Original heißt der Kerl, den ich synchronisiere, 'Wild Knuckles' und ich bin sehr froh, dass er nicht 'Old Knuckles' heißt. Als 'Wilder Knöchelknacker' werden die deutschen Zuschauer den Kerl kennenlernen», verriet die «Wetten, dass ..?»-Legende über seine neue Filmrolle.

«Ich bin erst ein Böser, der dann zum Guten wird, wie das halt im Leben so läuft. Eigentlich bin ich ein Rock’n Roller, der aussieht, als wäre er mal der Sänger einer Band gewesen. Auch das ist meine Rolle im richtigen Leben», so Gottschalk. Die Synchronarbeiten in Berlin seien bereits abgeschlossen.