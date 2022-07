Paris Saint-Germain : Neuer PSG-Trainer Christophe Galtier setzt auf Teamgeist

Die Ansage des neuen PSG-Trainers Christophe Galtier an seine Mannschaft mit Weltklasse-Spielern ist unmissverständlich: Niemand ist wichtiger als die Gruppe, es geht um ein starkes Kollektiv. Große Erwartungen ruhen aber auch auf Galtier selber.

Starke Spieler sollen zu starkem Team werden

Er habe jetzt «Spieler mit einem unglaublichen Niveau zur Verfügung». Alle Spieler müssten Teil eines gemeinsamen Projekts werden, ohne Kompromisse. Namentlich nannte der Trainer den Brasilianer Neymar und Kylian Mbappé. Auf Mbappé müsse nicht alle Verantwortung für das Ergebnis ruhen. «Er ist Spieler eines Kollektivs, was sehr stark sein muss.» Galtier kündigte an, den Kader verkleinern zu wollen. Es mache Spieler nicht glücklich, wenn sie am Ende praktisch nicht auf dem Platz stehen. Alle sollten in die Saison eingebunden sein.