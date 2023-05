«Vinícius,  du Affe»: Neuer Rassismus-Skandal in Spanien – Real Madrid reagiert

Karim Benzema (M) von Real Madrid gegen Cenk Ozkacar (l) und Eray Cumert vom FC Valencia. dpa

1:0-Sieg gegen Real Madrid, das Polster auf die Abstiegsränge auf fünf Punkte vergrößert und 90 Minuten durchgespielt. Mehr zu reden als der Sieg von Valencia gab am Sonntag im Mestalla-Stadion aber die wilde Schlussphase, die Eray Cömert mit einer kuriosen Unsportlichkeit einleitete.

Der 25-Jährige schoss in der 70. Minute einen zweiten Ball, der per Zufall auf dem Rasen lag, voll auf Real-Star Vinícius Junior, der gerade flanken wollte. Im Anschluss an die Szene kam es zu einem wilden Gerangel zwischen den beiden Teams. Wenig später musste die Partie wegen rassistischer Beleidigungen gegen Vinícius von den Rängen unterbrochen werden. Es ist bei weitem nicht das erste Mal in Spanien, dass der Brasilianer aufgrund seiner Hautfarbe angegangen wird.

Rassismus-Problem in Spanien?

So musste im Januar die spanische Polizei gegen Ultras von Atlético Madrid ermitteln, nachdem jene eine Puppe von Vinícius an einer Brücke aufgehängt hatten. Auch beim Spiel in Mallorca wurde er von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt. International, etwa in der Champions League, kam es bisher zu keinen Vorfällen. Es stellt sich die Frage: Hat der spanische Fußball ein Rassismus-Problem?

In Valencia etwa skandierten zahlreiche Heimfans bereits vor und dann auch während und nach der Partie «Vinícius, du bist ein Affe» in Richtung des dunkelhäutigen Brasilianers. Der Stadionsprecher forderte die Fans mehrmals dazu auf, die Äußerungen zu unterlassen und sich respektvoll zu verhalten. Offensichtlich vergebens.

Die Emotionen kühlten sich im Spiel jedoch nicht ab. Ganz im Gegenteil: In der Nachspielzeit kam es zu einer weiteren Rudelbildung, in welcher Valencias Hugo Duro Vinícius in den Würgegriff nahm. Der Real-Stürmer schlug Duro beim Loslösen ins Gesicht und flog anschließend mit Rot vom Platz.

«Es tut mir leid. Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo und Messi gehörte, gehört heute den Rassisten», ärgerte sich Vinícius nach dem Spiel auf Insta und betonte, dass Spanien in Brasilien als «Land der Rassisten» angesehen werde.

Rückendeckung erhält er von seinem Trainer. «Heute war ein trauriger Tag», erklärte Carlo Ancelotti und hielt fest, dass ein Spielabbruch bei solchen Fällen die einzige Lösung sei. «Wir hätten einfach aufhören und nach Hause fahren müssen», so der Italiener. Am Montag kündigte Real offiziell an, wegen «Hassverbrechen» bei der Staatsanwaltschaft als Privatkläger zu klagen.

Unterstützung von Brasilien-Präsident und Infantino

TV-Experte Rio Ferdinand zeigte sich fassungslos. «Wie oft müssen wir sehen, dass dieser junge Mann dieser Schei*** ausgesetzt ist?», schrieb der Engländer auf Insta. Es brauche jetzt ein Handeln der Behörden, sonst werde das Ganze wieder unter den Teppich gekehrt, erläuterte der Ex-England-Star.

Beim G-7-Gipfel in Hiroshima zeigte sich Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula solidarisch mit seinem Landsmann und verurteilte die rassistischen Vorurteile, welche in Europa an Stärke gewinnen würden. Fifa-Präsident Gianni Infantino ließ in einem Statement verlauten, dass man Vinícius unterstütze. Es gebe keinen Platz für Rassismus im Fußball oder in der Gesellschaft.