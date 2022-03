Fortsetzung im TV : Neuer «Roseanne»-Trailer holt Dan ins Leben zurück

Dass Roseannes verstorbener Gatte (John Goodman) plötzlich wieder unter den Lebenden weilt, verleitet die Witwe zum Scherzen.

Von 1988 bis 1997 war John Goodman in «Roseanne» als Dan Conner zu sehen, bevor in der Abschluss-Episode der Tod des Familienvaters offenbart wurde. 2018 holt ABC nicht nur die Serie, sondern auch Dan ins Leben zurück - und macht sich im neuen Teaser Trailer auch gleich darüber lustig.

Gemeinsam mit Tochter Becky (Alicia Goranson) sieht sich Dan in den Weihnachtstagen ein Basketballmatch an. Roseanne (Roseanne Barr) kommt ins Bild und fragt nach, ob die Partie sehenswert sei. «Großartig», antwortet Becky, ihr Vater grummelt jedoch, dass die «Chicago Bulls der Saison 96/97 diese Jungs jederzeit schlagen würden». «Du kannst nicht in der Vergangenheit leben, Dan», erwidert Roseanne, «Wenn die Dinge einmal fort sind, sind sie für immer fort.»