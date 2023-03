Celle : Neuer Staatsschutzprozess gegen mutmaßliche IS-Mitglieder beginnt

Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei Personen aus Rheinland-Pfalz, denen vorgeworfen wird «sich mitgliedschaftlich in einer ausländischen terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben». Der Prozess beginnt am 23. März.

Gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beginnt Ende März in Celle ein neues Staatsschutzverfahren. Der Strafsenat habe die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen einen 26-Jährigen aus dem Raum Salzgitter und einen 60-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zugelassen, teilte das Oberlandesgericht (OLG) am Donnerstag mit. Die Männer waren bereits im Juni und Oktober vergangenen Jahres festgenommen worden. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft.