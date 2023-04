Den Atelier: Neues Album, neue Tour – «Mando Diao» kommt nach Luxemburg

2019 haben die Schweden von Mando Diao zuletzt in Luxemburg gastiert, in diesem Jahr zieht es sie im Rahmen ihrer Tour zurück ins Atelier. Bis zum Konzert am 10. Dezember müssen sich die Fans der Rockband zwar noch gedulden, der Vorverkauf steht allerdings bereits in den Startlöchern: Ab kommenden Freitag, 21. April, um 11 Uhr sind die Tickets zu haben.