Neues Album: Schnapp Dir zwei Tickets für Tim Bendzko am 13. Oktober im Atelier!

Konzert

Nicht viele haben den deutschsprachigen Pop in den letzten zehn Jahren so sehr geprägt wie Tim Bendzko. Mit seiner Musik und seinen Worten hat er von Anfang an eine unvergleichliche Sprache gefunden, fernab von stumpfen Phrasen und leeren Sätzen. Seine Lyrics sind weder umständlich verkünstelt noch angestrengt geheimnisvoll, sondern voller Poesie – ehrlich und direkt. Seine Zeilen sind geprägt von Empathie, Mut und Haltung. Seine Songs sind Stücke, die einen ganz tief im Herzen berühren und aus der Seele sprechen. Und das vor allem dem 38-Jährigen selbst.