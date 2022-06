Sechs Jahre nach letztem Musikalbum : Neues Album von Beyoncé erscheint am 29. Juli

Superstar Beyoncé hat ein neues Album angekündigt: «Renaissance» erscheint am 29. Juli und wird 16 Songs umfassen. Das war am Donnerstag ihrer Website zu entnehmen, und auch mehrere Streaming-Dienste, darunter Tidal und Spotify, kündigten die Neuveröffentlichung an.

US-Sängerin Beyonce hat für den 29. Juli ihr neues Album «Renaissance» angekündigt. Rainer Jensen/dpa

Schon in der vergangenen Woche ahnten die Fans von Beyoncé, dass eine wichtige Ankündigung bevorstehen könnte, weil die Sängerin ihre Profilfotos auf all ihren Social-Media-Kanälen entfernte. Nun hat der Superstar ein neues Album angekündigt. «Renaissance» ist der Nachfolger von «Lemonade», Beyoncés letztem Album aus dem Jahr 2016. In der Zwischenzeit war sie aber nicht untätig: Sie war auf dem Remix von «Savage» der Rapperin Megan Thee Stallion zu hören und eröffnete die Oscar-Verleihung 2022 mit ihrem Song «Be Alive» aus dem Film «King Richard».

Im Jahr 2019 kuratierte und produzierte Beyoncé das Soundtrack-Album «The Lion King: The Gift» für die Neuverfilmung von Disneys «The Lion King». Der Song «Black Parade» aus dem Soundtrack gewann 2021 einen Grammy für die beste R&B-Performance; für Beyoncé war es Grammy Nummer 28.