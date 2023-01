Luxemburg: Neues Asyl-Aufnahmezentrum erfährt Migrantenansturm

«Was die Zahl der Asylbewerber betrifft, nähern wir uns den Rekordzahlen von 2015», stellt Außenminister Jean Asselborn (LSAP) fest. Bei der Einweihung einer neuen Aufnahmestruktur auf dem Kirchberg sprach er von «einem Zustrom, den auch die anderen europäischen Länder erleben». Der Minister wies insbesondere auf die 140 isolierten Minderjährigen hin, die im Jahr 2022 gezählt wurden, was fast dreimal so viele wie üblich sind.

In modernen Räumen stehen den Migranten zwei Küchen pro Etage und insgesamt 40 Zimmer zur Verfügung, in denen Familien oder Gruppen von bis zu drei Personen untergebracht werden können. Im unteren Bereich sollen ein Aufenthalts- und ein Fitnessraum errichtet werden. Nach der Abholung aus den nahe gelegenen Schulen werden die Kinder in der Unterkunft betreut. Jean Asselborn bedankte sich bei der ONA und dem Roten Kreuz, die in die tägliche Verwaltung des Geländes eingebunden sind.