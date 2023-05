Luxemburg : Neues Buch soll mit geschlechterspezifischen Vorurteilen aufräumen

Mit dem neuen Buch «Hör auf dein Herz» sagt Luxemburg stereotypischen Vorurteilen gegenüber Frauen und Männern den Kampf an.

Vergangenen Montag hat die Gleichstellungsministerin Taina Bofferding (LSAP) das neue Buch «Hör auf dein Herz» vorgestellt. Das Projekt richtet sich an Kinder des Cycle 3 und 4 und ist vom Ministerium für Gleichstellung von Frauen und Männern initiiert worden. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit und veröffentlichte dazu Bilder des Buch-Releases. Mit dem Buch sagt Luxemburg geschlechtsspezifischen Vorurteilen den Kampf an.