Schengen : Neues Einkaufszentrum im Dreiländereck

REMERSCHEN - Das neue Borders-Einkaufszentrum macht am heutigen Donnerstag im südöstlichen Dreiländereck seine Türen auf. Es beherbergt einen großen Delhaize-Supermarkt.

Das Borders-Einkaufszentrum öffnet am heutigen Donnerstag in Remerschen. Es soll zur Schaffung von ungefähr 120 Arbeitsplätzen beitragen.

Der neue Borders-Einkaufszentrum macht am heutigen Donnerstag, in Remerschen – entlang der A13 – seine Türen auf. «Im südöstlichen Dreiländereck musste man bisher entweder nach Remich oder nach Bad Mondorf fahren, um seine Einkäufe zu machen. Die Ansiedlung des neuen Einkaufszentrums ist somit eine Ergänzung für das kommerzielle Angebot in den grenznahen Gebieten», erklärt Eric Dothée, Head of Business Development and Asset Management bei Ikogest. Der Immobilienentwickler holte sich Luxembourg Capital als Partner ins Boot, um das Projekt mit einer Gesamtinvestition von rund 30 Millionen Euro auf die Beine zu stellen.