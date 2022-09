Schon wieder : Neues Feuer wütet an französischer Atlantikküste – 840 Menschen evakuiert

Die Region um Bordeaux kommt nicht zur Ruhe. Nach den verheerenden Waldbränden im Juli ist ein neues Feuer ausgebrochen, das bereits über 3500 Hektar Land niedergebrannt hat.

1 / 7 Mehr als 3500 Hektar Land wurden nach Angaben der zuständigen Präfektur bisher bei Saumos verbrannt. AFP Uncredited/SDIS33/dpa AFP

Nach verheerenden Waldbränden im Juli und August schlagen an der französischen Atlantikküste bei Bordeaux erneut Flammen um sich. In der Nacht zu Mittwoch breitete sich ein Feuer bei Saumos nordwestlich von Bordeaux weiter aus, mehr als 3500 Hektar Land wurden nach Angaben der zuständigen Präfektur bisher verbrannt. Etwa 840 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und kamen teils in Notunterkünften unter.

Bereits im Juli brannte es in der Gegend südlich von Bordeaux heftig. Erst nach mehr als einer Woche hatte die Feuerwehr die Waldbrände ansatzweise im Griff. Im August kämpfte die Feuerwehr erneut tagelang gegen einen Waldbrand. Auch aus Deutschland kamen damals Feuerwehrleute zur Unterstützung, Luxemburg half mit Material aus.

Mehr Löschflugzeuge für die EU

Angesichts der verheerenden Waldbrände in ganz Europa im Sommer hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am heutigen Mittwoch eine Verdopplung von Brandbekämpfung aus der Luft angekündigt. «Die Europäische Union wird ihre Flotte um zehn leichte Löschflugzeuge und drei zusätzliche Hubschrauber erweitern», sagte sie bei ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg.

Europa brauche mehr Kapazitäten, um auf die immer häufiger und intensiver hereinbrechenden Naturkatastrophen reagieren zu können. So seien in diesem Jahr etwa Löschflugzeuge aus Griechenland, Schweden und Italien nach Frankreich und Deutschland geschickt worden, um Waldbrände zu löschen. Diesen Sommer brannten in Deutschland viele Wälder etwa im Harz und in der Sächsischen Schweiz.