Neues Gesetz: Saarland begrenzt Topgehälter und verkleinert Rundfunkrat beim SR

Beim Saarländischen Rundfunk (SR) werden künftig die Topgehälter begrenzt und der Rundfunkrat wird verkleinert. Der Landtag in Saarbrücken beschloss am Dienstag mit den Stimmen der absoluten SPD-Mehrheit und gegen die Opposition von CDU und AfD ein «Gesetz zur Modernisierung des saarländischen Medienrechts». Es sieht auch die Schaffung eines Direktoriums an der Spitze des Senders vor.