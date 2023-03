Luxemburg : Neues Gesetz schützt endlich vor Mobbing am Arbeitsplatz

LUXEMBURG – Die Abgeordnetenkammer hat am heutigen Donnerstag ein Gesetz zum Schutz vor Mobbing am Arbeitsplatz verabschiedet.

Seit zwanzig Jahren forderte der Verein Mobbing ASBL die Einführung des Gesetzes, nun ist es endlich soweit. Die Abgeordneten haben am heutigen Donnerstag den Gesetzentwurf zum Schutz vor Mobbing am Arbeitsplatz verabschiedet. Der Text legt Maßnahmen für Arbeitgeber fest, wenn sie einen Fall von Mobbing in ihrem Unternehmen feststellen.