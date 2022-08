Apple Event: Neues iPhone kommt am 7. September

Die Veranstaltung läuft unter dem Titel «Far out.». Apple

Apple-Fans dürfen sich auf den 7. September freuen – und das Datum im Kalender gleich einmal markieren. So hat der iPhone-Hersteller an dem Tag eine Präsentation angekündigt. Zuvor schon gab es Gerüchte über einen möglichen Apple-Event an diesem Datum. Die Präsentation läuft unter dem Titel «Far out» – weiter voraus.

Was aber soll am Event gezeigt werden? Es wird das iPhone 14 sein, schreibt «Bloomberg». So soll das Flaggschiff des Konzerns eine bessere Kamera und neue Chips erhalten. Das Standard-iPhone soll einen größeren Bildschirm erhalten. Damit würde laut Gerichten auch die Bezeichnung iPhone mini aus dem Katalog gestrichen.

Neue iPhone-Kamera

Die Pro-Serie wird ebenfalls aufgemotzt. Das größte Update soll laut Bloomberg.com die Kamera erhalten. Die Pro-Modelle sollen eine 48-Megapixel-Weitwinkel- und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera sowie Teleobjektivsensoren erhalten. Apple plane außerdem Verbesserungen bei Videoaufnahmen und dem Akku. Zudem soll es mehr Platz geben auf dem Display, da der sogenannte Notch – ein Sensorbalken – verkleinert werden soll.

Die Ankündigung komme zu einem prekären Zeitpunkt, schreibt Bloomberg.com. Denn die Handyverkäufe schwächeln aufgrund wackeligen Wirtschaftsverhältnissen und der Inflation. Die Geräte sollen ab dem 16. September verkauft werden, heißt es im Bericht.

Weitere Events geplant

Neben neuen iPhones sollen an dem Tag und an anderen Events im Herbst noch weitere Produkte enthüllt werden. So etwa eine neue Apple Watch. Die Series 8 soll neue Gesundheitsfunktionen erhalten. Ein neues Pro-Modell mit Titaniumgehäuse und einer längeren Akkulaufzeit soll sich an sportliche Kundinnen und Kunden richten. Zudem soll die günstigere Apple Watch SE einen neuen Prozessor erhalten.