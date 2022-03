Bildung in Luxemburg : Neues Logopädie-Zentrum für 22,7 Millionen Euro

STRASSEN - Seit September verbringen 350 Kinder einen Teil ihres Unterrichts im brandneuen Zentrum für Sprachtherapie in Strassen.

Im Zentrum kümmern sich Experten um Kinder, die zeitweise aus ihren Schulklassen herausgenommen wurden, um hier in Ruhe ihre Sprachstörungen zu therapieren. Durch ihre Verständnisprobleme würden sie ihre Klassenkameraden ansonsten zu sehr am Lernfortschritt behindern. Insgesamt sind in den verschiedenen regionalen Logopädie-Zentren mehrere tausend Schüler in Betreuung. Die Therapie erfolgt in Zusammenarbeit mit Schulen und Lyzeen. Laut den Schätzungen des Bildungsministeriums braucht jeder zehnte Schüler in Luxemburg in der einen oder anderen Form sprachtherapeutische Förderung. Das Logopädie-Zentrum führt eine systematische Untersuchung aller Schüler durch.