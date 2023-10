Neues Medikament: Ist Abnehmen ohne Sport und fasten bald möglich?

Mit einem neuen Wirkstoff könnten künftig die Folgen von Bewegungsmangel effektiv bekämpft werden – ohne dass betroffene Personen auch nur einen Finger rühren . Ein Forschungsteam der Universität in Florida hat ein Medikament entwickelt, das Körper und Muskeln glauben lässt, dass sie gerade ein intensives Training durchmachen. Der Wirkstoff mit dem Namen SLU-PP-332 soll in Zukunft als Mittel zum Abnehmen eingesetzt werden oder Menschen helfen, die ans Bett gefesselt sind.

So wirkt das Medikament

Das Medikament veranlasse den Körper, so zu handeln, als ob er intensiv für einen Marathon trainiere, schreibt das Team um Studienleiter Thomas Burris, Professor für Pharmazie an der Universität Florida. Das führe zu einem erhöhten Energieverbrauch und einer schnelleren Fettverbrennung. Anders als bekannte Mittel zum Abnehmen wie Ozempic und Wegovy zügelt SLU-PP-332 weder den Appetit noch beeinträchtigt es die Nahrungsaufnahme.

Das ist SLU-PP-332

Die Forscher wollen die Struktur von SLU-PP-332 nun so verändern, dass es in Pillenform verabreicht werden kann. Danach soll das Medikament in weiteren Experimenten mit Tieren auf mögliche Nebenwirkungen untersucht werden. Erst dann kann es an Menschen getestet werden.