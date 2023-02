Spanien : Neues «Nur Ja heißt Ja»–Gesetz kommt Sexualverbrechern zugute

Das im Oktober eingeführte neue Sexualstrafrecht in Spanien muss revidiert werden, weil es in Einzelfällen Sexualstraftätern zugutekommt.

Wegen unerwarteter Auswirkungen wird das neue Sexualstrafrecht in Spanien nach nur vier Monaten wieder geändert. Die linke Regierung brachte am Montag im Parlament in Madrid einen Reformvorschlag ein. Das «Nur Ja heißt Ja»-Gesetz, das eigentlich die Verurteilung von Sexualstraftätern erleichtern und Frauen besser schützen sollte, führte in den vergangenen Monaten entgegen der Absicht des Gesetzgebers auch zu Strafmilderungen und zu vorzeitigen Freilassungen von Sexualverbrechern. Das löste im ganzen Land Angst und einen Sturm der Entrüstung aus.