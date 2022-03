GouvAlert – Das Warnsystem in Luxemburg soll überarbeitet werden

Vergangenen Sommer waren einige Gebiete von den damaligen Überschwemmungen besonders betroffen, die Bewohner zunächst vor allem eines: überrascht. Das Luxemburger Warnsystem für die Bevölkerung wurde daraufhin stark kritisiert. Seitdem arbeitet die Regierung im Großherzogtum an einem neuen Warnsystem, das sie am Freitagmorgen vorgestellt hat.

Ziel soll sein, einen möglichst großen Teil der Bevölkerung mit einer einzigen Warnplattform zu informieren und bei Gefahren zu warnen – über mehrere Kommunikationskanäle. Alle Warnungen werden demnach von dieser Plattform ausgehen und die Menschen im Land auf verschiedenen Wegen erreichen. Derzeit gibt es in Luxemburg die App GouvAlert.lu sowie ein SMS-System, das seit Februar bei Sturmwarnungen eingesetzt wird. In einem ersten Schritt wird die App GouvAlert.lu aktualisiert, um Warnungen besser anzuzeigen und neue Funktionen einzuführen.

Push- oder SMS-Nachrichten an Personen in Risikogebieten

Neben der Verbesserung bestehender Tools soll das neue Warnsystem einerseits durch die Nutzung weiterer Mobilfunk-Technologien die Verbreitung der Nachrichten sichergestellt werden. Auf der anderen Seite sollen interne Strukturen so festgelegt werden, dass alle Beteiligten das Warnsystem koordiniert und standardisiert nutzen können. So können Push- oder SMS-Nachrichten an Personen in bestimmten Risikogebieten gesendet werden.