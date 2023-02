Schlafen statt Jagen : Neues Pokemon-Spiel soll bei Schlafproblemen helfen

Das neue Spiel «Pokemon Sleep» soll ab kommenden Sommer weltweit erhältlich sein, wie die Pokemon Company am Montag mitteilte. «Verwandle deinen Schlaf in Unterhaltung», forderte das Unternehmen seine Fans in der Pressemitteilung auf. In Werbetrailern heißt es, «Pokemon Sleep» kombiniere die Schlaf-Überwachungsapps in Smartphones mit einem Handyspiel.