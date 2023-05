Luxemburg: Das neue Differdinger Polizeikommissariat wurde eingeweiht

Die neue Polizeistation in Differdingen, deren Bau im Februar 2021 begonnen hat, wurde am Freitag von Henri Kox, dem Minister für Innere Sicherheit, und Donat Donven, dem stellvertretenden Generaldirektor der Polizei, eingeweiht. Das Gebäude mit einer Fläche von 3.660 Quadratmeter und Platz für 120 Beamte befindet sich am Boulevard d'Emile Krieps und umfasst sechs Stockwerke.