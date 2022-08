Mulberry, Arkansas : Neues Prügel-Video von Polizisten schockt die USA – Täter freigestellt

Wieder stehen US-Polizisten wegen Anwendung exzessiver Gewalt im Fokus: In Arkansas schlugen und traten drei Beamte auf einen Mann am Boden ein. Der 27 Jahre alte Weiße soll bei seiner Verhaftung Widerstand geleistet haben.

Ein Video von auf einen am Boden liegenden Mann einprügelnden Polizisten hat in den USA für Empörung gesorgt. Die drei beteiligten Beamten wurden nach Behördenangaben vom Dienst suspendiert, gegen sie wird derzeit ermittelt. Auf den von einem Passanten in der Nähe von Mulberry im Bundesstaat Arkansas aufgenommenen Bildern vom Sonntag sind drei Polizisten zu sehen, die auf einem Mann knien und wiederholt auf ihn einschlagen und eintreten. Das Video verbreitete sich rasant in Online-Netzwerken.