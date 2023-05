Luxemburg: Neues Register soll Ordnung in Wohnakten bringen

Bis Ende 2024 ist eine Übergangsphase vorgesehen, in der die bereits von den Mietinteressenten gestellten Anträge verwaltet werden.

Eines der großen Wohnungsbaugesetze, die für dieses Jahr geplant sind, betrifft die Schaffung des nationalen Registers für erschwingliche Wohnungen (Renla), das am Donnerstag bei den Assises du logement vorgestellt wurde. «Sobald das Gesetz verabschiedet ist, müssen wir uns so schnell wie möglich mit den Vermietern umsehen, um sie im Renla zu registrieren, damit wir die Daten der Mieter haben», erklärt Romain Estgen, Renla-Projektleiter im Wohnungsbauministerium.

Bis Ende 2024 ist eine Übergangsphase vorgesehen, in der die bereits von den Mietinteressenten gestellten Anträge verwaltet werden. Der Systemwechsel solle keine Probleme bereiten, aber es müsse aufgeräumt werden, so der Experte. Dabei geht es um die Zusammenführung der Akten. Einige seien an mehreren Orten registriert (SNHBM, Wohnungsfonds, mehrere Gemeinden). «Es wird eine einzige Anmeldung geben.»