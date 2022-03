Baustelle in Luxemburg : Neues Rettungszentrum nimmt Gestalt an

LUXEMBURG – Im Ban de Gasperich geht die Baustelle des Centre national d'incendie et de secours gut voran. Ab 2021 wird es zum Hauptquartier der Rettungsdienste im Großherzogtum.

Ab 2021 wird das Gebäude zum Hauptquartier der nationalen Rettungsdienste. Dann wird auch die Feuerwehr der Stadt Luxemburg ihre derzeitige Kaserne in der Route d'Arlon verlassen. «Das Team der Notdienstzentrale wird als aller letztes umziehen» erklärt Cédric Gantzer vom CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours). Damit solle verhindert werden, dass technische Probleme, die Rettungsdienste beeinträchtigen. Der Rohbau in der Zone 1 ist bereits abgeschlossen. Auch die ersten Fassadenelemente sind montiert. Gleiches gilt für die Zone 2, in der sich die technische Plattform für die Ausbildung der Feuerwehrleute befinden wird.