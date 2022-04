«The Kardashians» : Neues Sextape – Kim Kardashian bricht in Tränen aus

Kim hat neue alte Sorgen. 15 Jahre nach der Veröffentlichung tauchen neue Aufnahmen von ihrem Sextape auf – ausgerechnet ihr Sohn entdeckt sie.

Die Reality-Show «The Kardashians» läuft neu auf Disney+ und die erste Folge hat es in sich. Kim Kardashian machte vor 15 Jahren Schlagzeilen mit ihrem Sextape. Die meisten haben es wohl wieder vergessen, das hofft zumindest die Ex von Kanye West.

Doch nun sollen neue Aufnahmen aufgetaucht sein und die Werbung dafür entdeckt ausgerechnet ihr Sohn Saint (6) am iPad. Glück für die 41-Jährige, dass ihr Sohn noch nicht lesen kann und somit nicht weiß worum es geht. Das versetzt die vierfache Mutter jedoch nicht weniger in Rage.

Sie hat die Zeit, das Geld und die Mittel

Sofort kontaktiert die Tochter von Kris Jenner ihren Anwalt und verliert am Telefon komplett die Fassung. «Ich habe vier Kinder. Ich kann das nicht noch einmal durchmachen», erklärt sie verzweifelt, während ihre Schwester Khloé versucht sie zu trösten.

Was 2007 geschah

Kardashian verspricht, dass sie die Menschen, die sie mit den unveröffentlichten Aufnahmen unter Druck setzen, in Grund und Boden stampfen werde. Und das könnte ihr auch locker gelingen. Das Forbes-Magazin schätzt den Reality-Star auf 1,8 Milliarden Dollar.

Ein kleiner Rückblick: 2007 gelangten die privaten Aufnahmen, das Sextape von Kim Kardashian und ihrem damaligen Freund Musiker Ray J an die Öffentlichkeit. Unter dem Titel «Kim Kardashian, Superstar» wurde das Material vermarktet. Erfolglos versuchte Kardashian damals die Veröffentlichung zu verhindern. Doch dann soll Kim sogar an dem Tape mitverdient haben und sie bekam ihre eigene Reality-Show. Also der Beginn ihrer großen Karriere.