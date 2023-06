Nach der Viertelfinalpleite gegen Carlos Alcaraz (ATP 1) musste Stefanos Tsitsipas (ATP 5) in Paris frühzeitig seine Titelträume bei den French Open begraben. Der griechische Tennis-Star scheint in der Stadt der Liebe allerdings sein privates Glück gefunden zu haben und postete am Freitag eindeutige Pärchen-Fotos mit der Spanierin Paula Badosa (WTA 29), ihrerseits ebenfalls eine bekannte Tennisspielerin.

Die 25-Jährige verpasste Roland Garros aufgrund einer Stressfraktur in der Wirbelsäule. In Paris war sie dennoch vor Ort, was die Gerüchteküche in der spanischen Klatsch-Presse anheizte. Umso mehr, da Badosa die Partien von Tsitsipas in dessen Box mitverfolgte.