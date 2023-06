P+R Belval: Neues Ticket soll die Ausfahrt nach Konzerten erleichtern

Bezahlt wird das Ticket nun schon vor dem Event.

Editpress

Die «Park and Ride»-Garage in Belval liegt nur einen Steinwurf von der Rockhal entfernt – eine beliebte Parkmöglichkeit für Konzertbesucher also. Am Ende einer Show gibt es jedoch immer wieder dieselben Probleme: eine endlose Schlange beim Bezahlen und um wegzufahren. Vergangene Woche war es sogar so chaotisch, dass die Schranken dauerhaft geöffnet wurden.

Um diese Situation zu verbessern, hat die Bahngesellschaft CFL ein Konzert-Parkticket für den P+R eingeführt. Diese Tickets sind laut CFL «ab sofort erhältlich und werden an Abenden mit stark besuchten Konzerten, die im großen Saal der Rockhal stattfinden, angeboten» – also bereits am heutigen Mittwochabend für das Konzert der «Hollywood Vampires».

«Es genügt, sie vor Beginn des Konzerts an den Terminals zu kaufen und direkt am Ausgang des P+R einzustecken», erklärt der Betreiber. Die Tickets kosten 2,50 Euro und können nur am Abend eines Konzerttages genutzt werden.