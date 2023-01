Luxemburg : Neues Unternehmen in Hollerich geht unter die Photovoltaik-Hersteller

Es ist die unternehmerische Liebesgeschichte zwischen dem traditionsreichen luxemburgischen Gebäudetechnikkonzern Socom (1200 Beschäftigte) und Evocells (27 Beschäftigte), einem belgischen Unternehmen, das Photovoltaikmodule herstellt. Als Ergebnis dieser Partnerschaft wird im kommenden September in Hollerich – auf dem ehemaligen Gelände des Zigarettenherstellers Heintz Van Landewyck – das Unternehmen Solarcells Luxembourg ins Leben gerufen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 500.000 Euro, die zu gleichen Teilen von den beiden Unternehmenspartnern getragen werden.

Ein Grund zur Freude für Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng): «Dieses Projekt hilft Luxemburgs Energieunabhängigkeit zu stärken und den Energiewandel zu beschleunigen.» Dabei soll allerdings in erster Linie die lokale Nachfrage mit der Produktion «made in Luxemburg» bedient werden. «Es ist großartig, dass ein Unternehmen wie Socom in diesen neuen Bereich einsteigt», ergänzt Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP).