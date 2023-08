Neues Video: Rubiales' Argumente zerbröckeln

Veröffentlicht hat es die spanische Sportjournalistin Anaïs López Gómez. Sie fügte ein Zitat von Rubiales hinzu: «In dem Moment, als Jenni auftauchte, hob sie mich vom Boden hoch. Sie packte mich an den Hüften, an den Beinen – ich erinnere mich nicht mehr genau. Sie hob mich vom Boden hoch, wir fielen fast, und als sie mich wieder zu Boden ließ, umarmten wir uns.»

«Jenni Hulk Hermoso»

Der spanische Fußballverband (RFEF) hatte schon vorher vier Fotos dieser Szene online gestellt, die den Verbandsboss entlasten sollten. Die Bilder seien der Beweis dafür, dass Rubiales nicht gelogen habe, hieß es. Auf ihnen ist zu sehen, wie Rubiales von Hermoso gehalten wird, auf zwei davon sind seine Beine in der Luft.

Das würde auch die Aktion von Rubiales’ Mutter bekräftigen, die sich am Montag in eine Kirche gesperrt hatte und in einen Hungerstreik getreten war. Sie forderte Hermoso auf, «die Wahrheit zu sagen».