Rheinland-Pfalz : Neugeborene Kätzchen im Hunsrück aus Müll gerettet

In einer Biotonne in Boppard am Rhein sind zwei neugeborene Kätzchen gefunden worden. Die Tierbabys wurden am Freitag lebend gerettet und zu einer Pflegestation gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant habe die Kätzchen in der Tonne in der Nähe eines Friedhofs entdeckt.