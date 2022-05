Region Alicante : Neugeborenes ausgesetzt – Schweizerin (39) in Spanien verhaftet

An abgelegener Stelle in Südspanien soll die Frau zunächst in einer Häuserruine das Kind zur Welt gebracht und es dann entlang einer Landstraße abgelegt haben. Nur mit Glück soll dieses überlebt haben. Die Frau sitzt nun in Untersuchungshaft.

1 / 3 In Spanien wurde ein Neugeborenes in mehrere Decken gebündelt an einem Straßenrand gefunden. Twitter/Screenshot Gemäß den spanischen Behörden hatte eine 39-jährige Schweizerin das Kind in einer nahe gelegenen Ruine zur Welt gebracht und es anschließend ausgesetzt. Screenshot/Twitter Der Vorfall ereignete sich im Süden Spaniens, in der Nähe der Stadt Alicante. Google Maps

An einer entlegenen Landstraße im Süden Spaniens hat ein Lastwagenfahrer am Sonntag ein neugeborenes Kind entdeckt. Dessen Mutter – gemäß Medienberichten eine Schweizerin – wurde wegen Gefährdung eines Kindes festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Alicante. Erstmals über den Fall berichtet hat das Portal Euroweekly.

Frau hatte Kind in Ruine zur Welt gebracht

Der Lkw-Fahrer hatte gesehen, wie die 39-Jährige sich mit blutverschmierten Beinen und einem Bündel Decken im Arm vom Straßenrand entfernt hatte. Anschließend begab er sich zum Kind, das sich in Decken eingewickelt zwischen mehreren Tonnen befand. Die Nabelschnur war noch immer sichtbar. Gemäß Polizeiangaben herrschten zu diesem Zeitpunkt sehr hohe Temperaturen in der Region. Das Kind wurde anschließend wegen Wassermangels in ein Kranklenhaus gebracht, mittlerweile gehe es ihm besser und es befinde sich in der Obhut der Behörden.

Wie die spanische Guardia Civil in einem Tweet bekannt gegeben hat, hatte die Mutter kurz zuvor in einer nahe gelegenen Ruine das Kind zur Welt gebracht.

Genaueres über den Hintergrund der Geburt und der Frau selbst ist bislang nicht bekannt. Eine Polizeipatrouille habe die Mutter einige Stunden nach der Geburt an einem unbekannten Ort festgenommen. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels befindet sie sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Gemäß spanischen Medienberichten hat sie sich bislang nicht über die Umstände der Geburt geäußert.