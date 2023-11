Neugieriger Junge: «Wer bist Du?» – Prinzessin Kates Antwort sagt viel über sie aus

Prinzessin Kate ist sich nicht zu schade, für kleine Royal-Fans auch mal in die Knie zu gehen.

Prinzessin Kate hat bei einem öffentlichen Auftritt einmal mehr ihre Unterstützung ihrem Ehemann und Thronfolger Prinz William gegenüber bewiesen. Bei ihrem kürzlichen Besuch in Schottland begrüßten die beiden Royals wie üblich zahlreiche Fans – auch ganz kleine vor einer Grundschule.

Zunächst schwärmte Kate, die wie so oft alle Blicke auf sich zog, von der schottischen «Burghead»-Grundschule und sagte: «Ich finde die Schule ganz toll!» Dann kam es zu einer niedlichen Konversation zwischen Kate und einem Schuljungen. Dieser fragte die Prinzessin ganz unverblümt: «Wer bist Du?» – eine Frage, die Kate wohl nicht alle Tage gestellt bekommt. Doch die Prinzessin reagiert, wie immer in der Öffentlichkeit, gelassen und gefasst: «Ich bin mit ihm verheiratet», sagt sie an den Jungen gewandt und zeigt dabei auf Prinz William, der unweit neben ihr steht. Die Reaktion des Kleinen muss Bewunderung gewesen sein, denn Kate erwidert: «Ich weiß. Es war schön, euch alle kennenzulernen.»