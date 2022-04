Zutritt verboten: Neun Orte, die du nicht besuchen darfst

1. Bohemian Grove, Kalifornien

Auf Deutsch bedeutet «Bohemian Grove» in etwa «Künstler-Hain». Das etwa elf Quadratkilometer große Gelände unweit von San Francisco ist ein Veranstaltungsort für einige der reichsten, berühmtesten und mächtigsten Menschen der Welt. Seit 1899 treffen sich die ausschließlich männlichen Mitglieder des «Bohemian Club», zu dem unter anderem George Bush Jr. und Arnold Schwarzenegger zählen, zu einer 15-tägigen Auszeit. Ein Antrag zur Aufnahme in den exklusiven Club soll in der Regel 15 bis 20 Jahre Zeit in Anspruch nehmen und bei Erfolg 25.000 Dollar kosten. Uneingeladene werden beim Betreten des Geländes umgehend wegen Hausfriedensbruchs verhaftet.