USA: Neun weitere Frauen verklagen Bill Cosby

Der frühere Schauspieler soll die Klägerinnen in Nevada unter Drogen gesetzt und missbraucht haben. Ähnliche Vorwürfe erhoben rund 60 weitere Frauen.

Bill Cosby war der erste Prominente, der in der #MeToo-Ära vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Matt Rourke/AP/dpa

Neun weitere Frauen haben den früheren Sitcom-Star Bill Cosby wegen sexueller Übergriffe verklagt. In der Klage, die am Mittwoch bei einem Bundesgericht im Staat Nevada eingereicht wurde, hieß es, Cosby habe die Frauen zwischen 1979 und 1992 in Las Vegas, Reno und Lake Tahoe unter Drogen gesetzt und missbraucht. Er habe dabei seine Macht, seinen Ruhm und sein Ansehen ausgenutzt.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Gouverneur von Nevada, Joe Lombardo, ein Gesetz unterzeichnet, mit dem die Zweijahresfrist für die Anzeige von sexuellem Missbrauch durch Erwachsene abgeschafft wurde. Er folgte damit dem Beispiel anderer Staaten. Eine der Klägerinnen, Lise-Lotte Lublin, die aus Nevada stammt, hatte sich für die Gesetzesänderung eingesetzt. Sie hatte bereits zuvor angegeben, Cosby habe ihr 1989 in einem Hotel in Las Vegas mit Drogen versetzte Getränke verabreicht und sie vergewaltigt.

Unter Vorwand in Hotelzimmer gelockt

Eine andere Frau erklärte in der Klageschrift, Cosby habe sie unter dem Vorwand, ihr Schauspielmentor sein zu wollen, von New York nach Nevada gelockt. Dort habe er sie in einem Hotelzimmer mit einem angeblich alkoholfreiem Getränk betäubt und dann vergewaltigt.

Der heute 85 Jahre alte frühere Star der «Cosby Show» wurde inzwischen von mehr als 60 Frauen der Vergewaltigung, sexuellen Nötigung und sexuellen Belästigung beschuldigt. Er hat alle Vorwürfe bestritten. Cosby war der erste Prominente, der in der #MeToo-Ära vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Er verbrachte fast drei Jahre in einem Staatsgefängnis in der Nähe von Philadelphia, bevor ein Gericht die Verurteilung aufhob und ihn 2021 freiließ.

Der Pressesprecher von Cosby, Andrew Wyatt, kritisierte die Aufhebung von Fristen im Umgang mit sexuellem Missbrauch am Mittwoch. Die Frauen kämpften nicht für die Opfer, sondern seien getrieben von der Sucht nach massiver Medienaufmerksamkeit und Gier, teilte er mit.