«Entsetzlicher Akt des Bösen» : Neunjährige erschossen – Gewaltwelle erschüttert Liverpool

Ein neunjähriges Mädchen wurde in einem Haus von einem Unbekannten erschossen. Es war das dritte Mal innerhalb einer Woche, dass ein Mensch in Liverpool erschossen wurde. Die Bürgermeisterin zeigt sich erschüttert.

Die Polizei steht am Tatort in Knotty Ash, Liverpool, wo ein neunjähriges Mädchen von einem Unbekannten erschossen wurde.

Eine Welle tödlicher Gewalt erschüttert die nordenglische Stadt Liverpool. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, wurde am späten Montagabend in einem Haus ein neunjähriges Mädchen von einem Unbekannten erschossen. Ein Mann und eine Frau wurden mit Schussverletzungen in Kliniken gebracht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war der Täter in das Haus im Nordosten der Großstadt eingedrungen. Er sei auf der Flucht.