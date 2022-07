England : Neunjährige erstochen auf Straße aufgefunden

In England ist ein neunjähriges Mädchen erstochen worden. Zwei Menschen wurden in Verbindung mit der Tat in der Stadt Bolton im Osten des Landes festgenommen, wie die Polizei in der Grafschaft Lincolnshire am Freitag mitteilte. Weitere Angaben etwa zu Geschlecht und Alter der Verdächtigen oder den Umständen machte die Behörde nicht. Das Kind war am frühen Donnerstagabend auf einer ruhigen Straße im Stadtzentrum gefunden worden. Die Familie werde psychologisch betreut, hieß es.