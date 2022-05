Puma-Attacke : Neunjährige überlebt in den USA Puma-Attacke

Es lief den Angaben zufolge bei einem Campingurlaub nahe Fruitland im Nordwesten des US-Staats Washington mit Freunden einen Wanderweg entlang, als der Berglöwe sie am Samstag attackierte.

Eine Neunjährige hat in den USA einen Puma-Angriff überlebt. Das Mädchen setzte sich zur Wehr, wie die Behörden mitteilten. Es lief den Angaben zufolge bei einem Campingurlaub nahe Fruitland im Nordwesten des US-Staats Washington mit Freunden einen Wanderweg entlang, als der Berglöwe sie am Samstag attackierte.

Während die Freunde um ihr Leben rannten, kämpfte das Mädchen gegen das Tier an. Erwachsene eilten zu Hilfe und fanden sie blutüberströmt. Ein Hubschrauber brachte die Neunjährige in ein Krankenhaus. Dort erholte sie sich nach einer Operation wegen mehrerer Wunden am Kopf und am Oberkörper. Das junge Puma-Männchen wurde ausfindig gemacht und getötet.