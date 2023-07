Luxemburg: Neunjähriger stürzt bei Berdorf in Schlucht und stirbt

Ein kleiner Junge ist am Sonntag durch einen Unfall ums Leben gekommen, teilt die Polizei am Abend mit. Gegen 17.30 Uhr ist ein Junge in Höhe des Aussichtspunkts Teufelsinsel demnach mehrere Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Der Neunjährige habe dabei schwere Verletzungen erlitten, trotz Versorgung durch Rettungsdienste und den Notarzt sei er noch vor Ort verstorben.