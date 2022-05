Ladenlokal : Neunzehn Bewerber für den Pavillon «Charly's Gare»

LUXEMBURG – An der Ecke der Avenue Emile Reuter und des Parc Municipal soll der Pavillon «Charly's Gare» bald einen neuen Inhaber finden und wiedereröffnet werden.

«Man sieht und spürt, dass das Leben nach der Pandemie wieder auf die Straßen unserer Stadt zurückgekehrt ist. Das tut wirklich gut. Immer mehr Menschen gehen wieder in die Läden zum Shoppen oder in die Restaurants und Cafés», sagt Serge Wilmes, Erster Schöffe in Luxemburg-Stadt.