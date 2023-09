«Neuorganisation»: 55 Stellen bei Goodyear Luxemburg sind bedroht

In Luxemburg beschäftigt Goodyear rund 3500 Mitarbeiter.

Die Gewerkschaft LCGB gab am gestrigen Dienstag bekannt, dass das Unternehmen Goodyear – das in Luxemburg 3500 Personen beschäftigt – plant, sich international zu transformieren. Folglich habe das auch Konsequenzen in Europa, wo die Unternehmensaktivitäten neuorganisiert werden sollen. Die Gewerkschaft spricht von insgesamt 1200 bedrohten Arbeitsplätzen, darunter auch einige im Großherzogtum. Allerdings würden die inländischen Produktionsaktivitäten nicht gefährdet sein, vieler mehr soll es sich um eine «Umwandlung der Berufe administrativer Art handeln».