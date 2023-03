Wellington: Neuseeland meldet sein erstes Tollwut-Todesopfer überhaupt

Neuseeland hat sein erstes Tollwut-Todesopfer überhaupt gemeldet. Das Opfer habe sich die gefährliche Viruserkrankung im Ausland zugezogen, für die neuseeländische Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, erklärte das neuseeländische Gesundheitsministerium am Donnerstag. In den zwei Krankenhäusern in Whangarei und Auckland, in denen der Tollwut-Fall behandelt worden war, seien «die vollumfänglichen Infektionsschutzmaßnahmen» ergriffen worden.

Es war nicht nur der erste Tollwut-Todesfall, sondern auch die erste Tollwut-Erkrankung in Neuseeland überhaupt. «Übertragungen von Tollwut von Mensch zu Mensch sind extrem selten, fast unbekannt, also besteht kein Risiko für die Öffentlichkeit», hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. In Neuseeland komme Tollwut bei Tieren oder in der menschlichen Bevölkerung nicht vor «und dieser Fall ändert nichts an unserem Tollwut-freien Status».