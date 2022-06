Ettelbrück: Neustart der Entbindungsstation ist eine «Erleichterung für alle»

Ab Mittwoch ist die Entbindungsstation des Centre hospitalier du Nord (CHdN) in Ettelbrück wieder geöffnet. Für werdende Mütter aus dem Umkreis eine «hundertprozentige Erleichterung» ist, wie Sheila sagt. Die 36-Jährige lebt in Brandenburg bei Vianden und macht keinen Hehl aus ihrer Freude: Denn jetzt ist klar, dass sie ihre Tochter voraussichtlich am 8. Juni in der Entbindungsstation des CHdN zur Welt bringen kann.