Nevada: Polizei ermittelt nach Todesfall bei «Burning Man»-Festival

Beim von schweren Regenfällen heimgesuchten Kunst- und Musikfest «Burning Man» im US-Staat Nevada ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Sheriff-Büro in Pershing County erklärte, der Fall werde untersucht, nannte am Samstagabend (Ortszeit) aber keine Einzelheiten. So blieb zunächst offen, wer zu Tode kam und was die Ursache war. Die Behörden sperrten das Festivalgelände für Autos, wodurch die für Tausende Besucher aufgestellten mobilen Toiletten nicht mehr gewartet werden konnten, wie die Zeitung Reno Gazette Journal berichtete.