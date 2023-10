New York: Donald Trump will vor Gericht erscheinen

Trump kündigte auf seiner eigenen Plattform Truth Social an, beim Prozessauftakt in New York dabei zu sein.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will zum Auftakt eines Zivilprozesses um Betrugsvorwürfe am Montag persönlich vor Gericht in New York erscheinen. Dies kündigte er am Sonntagabend auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social an. «Ich werde morgen zum Gericht gehen, um für meinen Namen und meinen Ruf zu kämpfen», schrieb er. Trump attackierte in seinem Post zudem die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, die die Anklage gegen ihn erhoben hatte. Zudem wetterte er gegen den zuständigen Richter Arthur Engoron, der bereits vergangene Woche befand, dass sich Trump des Betrugs schuldig gemacht habe.