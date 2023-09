New York: Kuba fordert bei UN gerechtere Weltordnung für Entwicklungsländer

Im Namen von mehr als 100 Entwicklungsländern hat Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung gefordert. Die derzeitige sei irrational, für den Planeten unhaltbar und habe die enormen Ungleichheiten zwischen einer hochentwickelten Minderheit der Nationen und dem Rest der Welt stetig vertieft. Das sagte der Regierungschef des sozialistischen Einparteienstaates, der den jährlich wechselnden Vorsitz der sogenannten Gruppe der 77 innehat, am Dienstag in New York.