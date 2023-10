New York: U-Bahn-Schütze zu zehnmal lebenslänglich verurteilt

Der 64-jährige Frank James schoss im April 2022 in einer U-Bahn im New Yorker Stadtteil Brooklyn um sich. Dafür wurde er nun zu zehnmal lebenslänglich verurteilt.

Gut eineinhalb Jahre nach dem bewaffneten Angriff eines Mannes in der New Yorker U-Bahn mit mehr als 20 Verletzten hat ein Gericht den Schützen zu zehnmal lebenslänglich verurteilt. Zusätzlich bekam der 64-Jährige weitere zehn Jahre wegen des unerlaubten Tragens einer Schusswaffe, wie US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten. Die Verteidigung hatte auf eine Haftstrafe von 18 Jahren plädiert, weil der Angeklagte psychisch schwer krank sei.

Dem Mann hatte im April 2022 während der morgendlichen Hauptverkehrszeit in einer U-Bahn im Stadtteil Brooklyn das Feuer eröffnet. Mehr als 20 Menschen wurden durch Schüsse oder bei der entstehenden Panik verletzt – getötet wurde aber wie durch ein Wunder niemand. Der Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber einen Tag später in Manhattan gefasst. Die Motive blieben bis zuletzt unklar. Der Angeklagte hatte unter anderem erklärt, er habe auf die Behandlung von armen Menschen in New York aufmerksam machen wollen.