USA : New Yorker U-Bahn-Schütze will sich schuldig bekennen

Am 15 April 2022 soll Frank James mindestens zehn Personen in einer New Yorker U-Bahn angeschossen haben.

Rund acht Monate nach einem Schusswaffenangriff in einer voll besetzten U-Bahn in Brooklyn will der Verdächtige auf schuldig plädieren. Dies teilten seine Anwälte in einem Brief an den zuständigen Richter in dem New Yorker Bezirk mit. Ihr 63-jähriger Mandant, Frank James, wolle sein Schuldgeständnis in der ersten Januarwoche abgeben, hieß es im Schreiben vom Mittwoch.